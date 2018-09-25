هل يتحقق حلم «الشقيانين» بعد قرار وزارة الصحة؟

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وزارة الصحة

التامين الصحى

العمالة غير المنتظمة

أشاد أعضاء بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، واصفين القرار بالجيد وأنه يوفر الحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، والتأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن "القرار خطوة طيبة وجيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية؛ بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، ومن بينها عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، من خلال توفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي".

وأضاف، أنه "لابد أن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هؤلاء العمال النظام التأميني الصحي والاجتماعي، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم".

ونصّ قرار وزيرة الصحة، على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.

ووفقًا للقرار تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعي بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتوزيع الجغرافي لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقدين الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحي، والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء.

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال فايز حسن خضر, عضو مجلس النواب، إن "الدولة تسعى لتقديم كل ما يليق بالعامل المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على سن قوانين تساعد العمال".

وأشاد خضر بقرار وزيرة الصحة، بعمل تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة, موضحًا أن "هؤلاء العمال من قبل كانت ليست لهم أية حقوق، وعند تعرضهم لأية إصابات لا تجد أسرهم من يتولى رعايتهم, وقرار وزير الصحة سيجعل لهم الحق في العلاج والحصول على معاش".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي أطلق مبادرة أمان لهؤلاء العمال للتأمين عليهم، والحصول على معاش بعد بلوغ سن المعاش، فيما تسعى وزارة الصحة إلى تنفيذ توجيهات الرئاسة بخصوص توفير المظلة الصحية لهم".


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