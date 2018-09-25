"أُم المهارات"

مهارة القيادة الادارية هي نتاج كل المهارات الادارية الأخرى..,وضح؟



لأن القيادة الادارية في روحها وجوهرها تعني أن تأثيرك في مرؤوسيك يصل الى حد مدهش وعظيم: إنهم يفعلون الأشياء لأنهم يحبونك!!! ولأن التعريف العلمي للقيادة الادارية يشير الى " القدرة على التأثير في الأفراد والمجموعات بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة " لذلك فالقدرة على التأثير أبداً لن تأتي من فراغ، لكنها ستأتي نتاج مجموعة مهارات تشكل شخصية القائد الاداري وفكره وممارساته على الأرض: تأتي من قدرته على التواصل الفعال مع مرؤوسيه فهو يدرك أن النجاح في عمله العظيم كقائد إداري سيرتبط بنسبة 70% بالقدرة على التواصل والتعامل مع الآخرين ( مهارة الاتصال). وتأتي من قدرته على التعامل الفعال مع المشكلات واتخاذ القرارت المؤثرة فهو يدرك أن " القيادة قرار " ( مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارت). وتأتي من قدرته على تفويض المهام ليصنع قادة قادمين وليتفرغ هو لممارسة مهامه القيادية ( مهارة التفويض). وتأتي من قدرته على التفكير خارج الصندوق والتصرف أيضاً خارج الصندوق ( مهارة الابتكار). وتأتي من إجراء عملية حسابية عظيمة نتيجتها الكل في واحد ( مهارة بناء فريق العمل). وتأتي من قدرته على خلق الدوافع لتسري في قلوب مرؤوسيه مثلما يسري الوقود في محرك السيارة ( مهارة التحفيز). وتأتي من قدرته على التعامل مع الضغوط التي تليق بقائد بالفعل ( مهارة إدارة الضغوط). وتأتي من قدرته على ادارة وقته المصنوع من سبائك الذهب ( مهارة إدارة الوقت). وتأتي من قدرته على ادارة الصراعات التي لا تخلو منها منظمة يتحرك على أرضها بشر ( مهارة إدارة الصراعات).

