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الرئيس السيسي: نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب،

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

المصريون ـ متابعات

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«السيسي»: الحياة السياسية في مصر متردية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب، والمكافحة تعتمد على عدة جوانب سياسية وأيديولوجية»، مؤكدًا أنه لابد من بناء استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.
وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مصر أطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره، مؤكدًا أنه لا مصداقية للأمم المتحدة في ظل الاحتلال والجوع والفقر وغياب حقوق الإنسان.
وذكر أن «مصر ترعى حقوق الإنسان في أشمل معانيها والمرأة تشغل 25 % من الحكومة و15% من البرلمان، والشباب يتولون مناصب حكومية»، مؤكدًا أن «مصر عازمة على الاستمرار في تمكين المرأة والشباب والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا».

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