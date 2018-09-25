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مصر توقع "أضخم" صفقة لتوريد 1300 عربة قطار

الحياة السياسية

السكة الحديد
السكة الحديد

المصريون ووكالات

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شراء 1300 عربة قطار جديدة من روسيا بـ 17 مليار جنيه

وقعت مصر، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة روسية مجرية، لتوريد 1300 عربة سكة حديد بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هي "الأضخم" في تاريخ البلاد.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة، فإن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهد اليوم مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب "في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج".
وبناء على العقد "تم الاتفاق على أن تقوم الشركة ببناء ورشة جديدة في مصر لعمل العمرات (الصيانة) الخاصة بهذه العربات، وكذلك تدريب العاملين بالورش على أعمال الصيانة".
ونقل البيان عن هشام عرفات وزير النقل، أن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) وتشمل 800 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
وأوضح أنه سيتم توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرًا من تاريخ تفعيل العقد، على أن يتم توريد الـ 1300 عربة خلال 40 شهرًا.
وأشار إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تحسين كفاءة التشغيل خاصة مع تقادم أسطول هيئة السكك الحديدية من عربات الركاب.


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