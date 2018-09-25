إصابة 4 إثر إطلاق البحرية المغربية النار على قارب بمياهها

25 سبتمبر 2018 - 11:40 م

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، الثلاثاء، إثر إطلاق البحرية المغربية النار على قارب مطاطي سريع "كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية"، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.



وقال بيان لمحافظة المضيق الفنيدق المغربية، إن "وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية (المغربية)، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، اليوم الثلاثاء، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية (لم تحدد المكان بالضبط)، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه".



وبحسب البيان، فقد "نجم عن عملية إطلاق النار هذه إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة (لم تحدد جنسياتهم)، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية".



ولفت البيان إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة".



وفتحت السلطات المغربية تحقيقا في الموضوع، وفق المصدر ذاته.



وقبل نحو أسبوعين، قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، خلال 2018.

