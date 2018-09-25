اضطهاد جيش ميانمار لمسلمي الروهينجا "مخطط له بشكل جيد"

25 سبتمبر 2018 - 11:50 م

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اضطهاد الجيش الميانماري لأقلية الروهنغيا المسلمة بأنه "منسق ومخطط له بشكل جيد".



وقالت الوزارة في تقرير صدر أمس الاثنين: "إن نطاق وحجم العمليات العسكرية (في ولاية آراكان) يشير إلى أنها كانت مخططة جيدًا ومنسقة".



وشمل التقرير مقابلات مع عدد من الروهنغيا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار وطلبوا اللجوء في بنغلاديش على مدى العامين الماضيين.



وأضاف: "نتائج الاستطلاع تظهر أن الغالبية العظمى من لاجئي الروهنغيا تعرضوا بشكل مباشر لأعمال عنف مفرطة ولتدمير منازلهم".



ووفقاً للتقرير، فإن 84% من الروهنغيا، الذين شملهم البحث، حملوا الجيش مسؤولية أعمال القتل أو الإصابات التي لحقت بهم وأقرانهم.



وقال عدد من الروهنغيا إن قوات الأمن استخدمت قاذفات من اللهب وعبوات حارقة لإحراق منازلهم وقتلهم وإيذائهم.



كما سرد التقرير أعمال عنف مثل الاغتصاب، وحرق نسخ من القرآن الكريم، وتقطيع أوصال الضحايا، وضرب أو قتل الرضع والأطفال، والاعتداء على النساء والأطفال أثناء الولادة أو بعد ذلك.



وأوضح التقرير أن "الدراسة بينت أن أعمال العنف الأخيرة في ولاية راخين (آراكان) كانت مفرطة وعلى نطاق واسع، وموجهة على ما يبدو تجاه ترويع السكان (الروهنغيا) وطردهم".



وأضاف التقرير أن الجناة قاموا في بعض المناطق بحبس الأشخاص في المنازل لحرقهم بداخلها وإغراق القوارب المليئة بالمئات من الروهنغيا الهاربين.



وقال : "تحليل الصور من 30 أغسطس/آب إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017 يشير إلى أن أكثر من 38 ألف مبنى دمرتها النيران".



وفي أغسطس / آب الماضي، قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي: "لم يعد بوسع العالم تجنب الحقيقة الصعبة بشأن ما حدث".

