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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في غزة

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أصيب فلسطينيان جروح أحدهما "حرجة"، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهما في مسيرة "العودة" السلمية.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان وصل الأناضول نسخه منه، إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.
وأوضح القدرة أن سيارات الإسعاف نقلت الشابين المصابين من المنطقة الحدودية إلى مستشفى الإندونيسي، مشيرا أن الأطباء وصفوا جروح أحدهما بـ"الخطيرة".
ومساء الثلاثاء توافد العشرات من الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعاليات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة".
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة. -

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