أتليتكو مدريد يعبر هويسكا في "الليجا"

26 سبتمبر 2018 - 12:50 ص

حقق فريق أتليتكو مدريد، الثلاثاء، فوزًا على ضيفه هويسكا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة وريال مدريد، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.



فرض لاعبو أتليتكو مدريد سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وتمكن الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16.



وفي الوقت الذي بحث فيه هويسكا عن التعادل، أضاف الغاني توماس تييي بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 29، وبعدها بأربع دقائق أحرز خورخي كوكي الهدف الثالث ليخرج أتليتكو مدريد متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.



وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج أتليتكو مدريد فائزًا بالثلاث نقاط.

