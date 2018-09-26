مانشستر سيتي يتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

26 سبتمبر 2018 - 01:00 ص

تأهل فريق مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.



وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه أكسفورد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.



أنهى السيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة 36.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أكسفورد يونايتد عن التعادل، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 78.



واختتم فيل فودين ثلاثية السيتي في الدقيقة 90 ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

