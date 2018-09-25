طهران تدعم الإرهاب وتشعل الفتن الطائفية

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النص الكامل لكلمة "السيسي" أمام الأمم المتحدة
قرار هام من "آل شيخ" بشأن البطولة العربية
نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور
حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة
سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة
شكوى كل عام: «الطلبة فوق بعضها»
لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"
إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية
إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية ضروري
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