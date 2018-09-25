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وزير الخارجية السعودي:

طهران تدعم الإرهاب وتشعل الفتن الطائفية

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عادل الجبير
عادل الجبير

المصريون ووكالات

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وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بالدولة «الخطيرة للغاية» وذلك في إشارة إلى تدخلاتها في المنطقة.
وحذر الجبير في كلمته أمام قمة منظمة «متحدون ضد إيران» في نيويورك- وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية الثلاثاء- من أنه إذا امتلكت إيران الأسلحة النووية لن يوقفها أحد.
وشدد على أن «إيران يجب ألا تتدخل في شؤون الدول الأخرى إذا أرادت أن تكون دولة»، مؤكدا أن طهران تدعم الإرهاب وتشعل الفتن الطائفية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي واضح بهذا الشأن ويرفض السياسات الإيرانية.

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