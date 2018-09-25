طهران تدعم الإرهاب وتشعل الفتن الطائفية

25 سبتمبر 2018 - 11:40 م

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بالدولة «الخطيرة للغاية» وذلك في إشارة إلى تدخلاتها في المنطقة.



وحذر الجبير في كلمته أمام قمة منظمة «متحدون ضد إيران» في نيويورك- وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية الثلاثاء- من أنه إذا امتلكت إيران الأسلحة النووية لن يوقفها أحد.

