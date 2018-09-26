» إدانة ممثل كوميدي شهير بـ"اعتداءات جنسية"

26 سبتمبر 2018 - 01:34 ص

قضت محكمة أمريكية بسجن الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي لمدة تتراوح ما بين 3 و10 سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.



ولم توضح المحكمة في ولاية بنسلفانيا المدة التي سيقضيها «كوسبي» في السجن، ولكنها قضت بتغريمه 25 ألف دولار وإلزامه بالتكاليف القانونية.



وعقب صدور القرار أكد المحامي الرئيس للممثل أنه سيستأنف الحكم، وطلب أن يبقى موكله طليقا بموجب كفالة بانتظار البت بطلب الاستئناف، وهو الأمر الذي رفضه قاضي المحكمة وأمر بسجن «كوسبي» فورا، بجسب وكالة الأنباء الفرنسية.



ووصف قاضي المحكمة، ستيفن أو نيل، عند نطقه بالحكم «كوسبي»، 81 عاما، بأنه «مفترس جنسي عنيف»، مضيفا أنه أمر بسجنه منفردا.



من جانبه، رفض «كوسبي» إلقاء أي كلمة حينما منحته المحكمة فرصة الحديث قبل إعلان الحكم.



كانت هيئة المحلفين أقرت بذنب الممثل، أبريل الماضي، ووضعته قيد الإقامة الجبرية إلى حين صدور قرار المحكمة، بعد أن رفعت إحدى ضحاياه، أندريا كونستاند، دعواها الأولى عام 2005، متهمة إياه باغتصابها في منزله في مدينة فيلادلفيا عام 2004.



وبعد ذلك اتهمت أكثر من 60 امرأة «كوسبي» بالاعتداء الجنسي، حيث قالت إنه أعطاهن مواد منومة سريعة المفعول واغتصبهن مستغلا وضعهن الضعيف.

