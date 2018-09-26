» تعليق عمر جابر بعد قرار تركي آل الشيخ

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الرياضة

عمر جابر
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أشاد اللاعب عمر جابر، قائد فريق بيراميدز، بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، معربًا عن أمله في العدول عن قراره بالانسحاب من الاستثمار في النادي.
وقال اللاعب، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن المستثمر السعودي «قال لنا خلال الاجتماع (كلكم في رقبتي)، والجميع احترمه، فهو لم يقصر مع أحد في النادي، وحتى المكافآت يمنحها للعاملين جميعًا وليس اللاعبين والجهاز الفني فقط».
وأضاف: «قعد معانا مرتين، راجل محترم جدًا، راجل حابب الموضوع، راجل بسيط جدًا، وبيهزر معانا»، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين تواصلوا معه هاتفيًا بعد علمهم بقرار الانسحاب، وأبدوا تأثرهم وحزنهم، وأعربوا عن تطلعهم إلى عودته.
وأشار إلى أن المستثمر تحدث معه خلال تواجده مع المنتخب في بطولة كأس العالم، وطالبه بالانضمام إلى بيراميدز، موضحًا أنه أبدى موافقته لأنه كان يريد العودة إلى القاهرة، مختتمًا: «بإذن الله الأمور هتتعدل الفترة الجاية».
وأعلن «آل الشيخ» سحب استثماراته في المجال الرياضي في مصر، منتصف ليل الاثنين، واتخذ عددًا من القرارات لتنظيم أمور الفريق واللاعبين المميزين بالإضافة إلى رموز قناة النادي.

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