صورة مبكية تكشف مفاجأة عن تلميذ "عاوز انام ربع ساعة"

26 سبتمبر 2018 - 06:35 ص

كشف صديق لأسرة الطفل "محمد" الذي ظهر في مقطع فيديو يطالب معلمته بالنوم لمدة ربع ساعة ، مفاجأة عن الواقعة ، مستعينا بصورة مؤلمة للطفل.



وقال صديق الأسرة في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بعد إذنكم يا جماعة محدش يقول عليه سرسجي وحلاقة شعره وأسلوبه، ده محمد ومش حالق أهو، بس هو كان رجله مكسورة وعامل عملية وبنحاول نراضيه وهو عنده 6 سنين وأول يوم في المدرسة يعني مش عارف يفصل بين المدرسة والشارع، الموضوع مش محتاج استظراف وكوميكس وطريق".



وأضاف: «الناس اللي داخلة تقول إنه مش متربي وأن الأهل مهملة والمفروض أنه ينام بدري ده طفل يعني بينام براحته ويصحى براحته وبقاله فترة مش بينام بسبب رجله وبسبب العلاج فأكيد مش من أول يوم يصحى الساعة 7 الصبح هيقدر يقاوم إحنا كبار ومش بنقدر نقاوم إزاي طفل زي ده يصحى من الساعة 7 ويرجع الساعة 2، سيبته اللي بيصور واللي الأستاذة اللي ماسكة العصاية والأستاذة اللي بتزعق وأن الطفل بيعيط كده ومسكتوا في الحلاقة وكلمة يا حاجة ؟؟؟؟؟".



وأردف: "بيقول يا حاجة للي كانت جنب اللي بيصور مش للآبلة لأن الآبلة كانت ماسكة العصاية مش اللي كان بيقولها يا حاجة، ده لو ابن اللي بيصوره كان هيخليه ينام وكان هياخده ويروح ولا لو الأستاذة دي هي اللي عاوزه تنام كانت هتروح، بعد إذنكم بلاش تريقة، وبلاش حد يشارك الفيديو اعتبره زي ابنك، وإحنا هناخد حقه طبعا وبالقانون".



واستدرك: «ابن صديقي، محمد مش سرسجي، محمد متربي، مشكلته أنه كان عاوز ينام بس من كتر التعب"..





