طفل المدرسة الباكي لمعتز الدمرداش: أنت مين؟ .. مع السلامة

26 سبتمبر 2018 - 07:14 ص

داعب الإعلامي معتز الدمرداش الطفل محمد أحمد الذي نُشر له فيديو بالأمس يطالب فيه مدرسته بمنحه ربع ساعة لكي يقضيها في النوم .



وطلب "الدمرداش" خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" التحدث مع الطفل ، ليطلب والد الطفل منه أن يتحدث قائلًا : "قوله ازيك يا عمو" .. ليرد الطفل متسائلًا: "مين دا؟" .. فيرد الأب: "قوله ازيك يا عمو معتز" .. فقال الطفل: "ازيك يا عمو" .



وقال له "الدمرادش" : "اوعى إنك تضايق من المدرسة .. المدرسة حلوة جدًا وأنت هتبقى زي الفل" .



و طلب والد "محمد" من نجله أن يقول لـ"الدمرادش" : "مع السلامة" .. فكررها الطفل وأنهى المكالمة.



