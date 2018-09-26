طفل المدرسة الباكي لمعتز الدمرداش: أنت مين؟ .. مع السلامة

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معتز الدمرداش
معتز الدمرداش

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عايز أنام ربع ساعة يا حاجة

الطفل الباكي

داعب الإعلامي معتز الدمرداش الطفل محمد أحمد الذي نُشر له فيديو بالأمس يطالب فيه مدرسته بمنحه ربع ساعة لكي يقضيها في النوم .

وطلب "الدمرداش" خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" التحدث مع الطفل ، ليطلب والد الطفل منه أن يتحدث قائلًا : "قوله ازيك يا عمو" .. ليرد الطفل متسائلًا: "مين دا؟" .. فيرد الأب: "قوله ازيك يا عمو معتز" .. فقال الطفل: "ازيك يا عمو" .

وقال له "الدمرادش" : "اوعى إنك تضايق من المدرسة .. المدرسة حلوة جدًا وأنت هتبقى زي الفل" .

و طلب والد "محمد" من نجله أن يقول لـ"الدمرادش" : "مع السلامة" .. فكررها الطفل وأنهى المكالمة.

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