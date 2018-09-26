» القبض على عميل حاول تجنيد موظفين بالبنتاجون للعمل مع الصين

26 سبتمبر 2018 - 08:52 ص

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن من أصل صيني في شيكاغو بعد اتهامه بالعمل لصالح المخابرات الصينية لتجنيد فنيين ومهندسين كان أغلبهم يعملون في وزارة الدفاع الأمريكية قبل أن يتقاعدوا .



ودخل جي تشاو قون (27 عاما) الولايات المتحدة في 2013، لدراسة الهندسة الكهربائية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا، وفي عام 2016 انضم إلى قوة الاحتياط بالجيش الأمريكي.



ومثل الرجل أمام محكمة اتحادية في شيكاغو بتهمة أنه عميل للحكومة الصينية.

