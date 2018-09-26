وقال موقع "هيلث.كوم" إن الجرجير يحتوي على معادن نادرة ومواد مضادة للأكسدة، مضيفا أن هذه المواد تساعد على منع امتصاص بعض الملوثات البيئية التي يعتقد أنها تؤثر سلبا على الرغبة الجنسية.

ووجدت دراسة جديدة أن الناس الذين يتناولون نبات الجرجير يتمتعون بـ"صحة جنسية" أكثر نشاطا وحيوية من غيرهم، مضيفة "يحسن كذلك الدورة الدموية ويمنع المواد الضارة من دخول الجسم".

وتابعت "يحفز الجرجير، الذي يعتبر من أشهر الخضراوات الورقية، الهرمونات الستيرويدية التي تحسن فاعلية الغدّة القلفية".

ومنذ القدم يعتقد المصريون والرومان أن الجرجير مثير للشهوة الجنسية، وأنه مفيدة للصحة بصفة عامة.

وأثبتت تجارب علمية أن تناول الجرجير يزيد من إفراز هرمونات التستسيرون الذكية، ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الرغبة الجنسية.