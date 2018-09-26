شاهد.. مكرم محمد أحمد يتوعد صحفي بهذا الأمر

26 سبتمبر 2018 - 09:02 ص

توعد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفي محمد فودة قائلا :" أنه سيتحري بنفسه عن "فودة " بانتحال صفة إعلامي وتبرعه بملايين الجنيهات للأعمال الخيرية .

وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأنه لا يعلم شيئا عن تاريخ "فودة" ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال ارتكابه أي مخالفات.

وتابع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: "من الصعب حاليا أن نوجه لفودة أي تهمة، ولكن مسؤلية المجلس أنه يتحري الدقة في هذه المعلومات".

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