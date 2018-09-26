  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
حبيب العادلى

اليوم.. العادلى يواجه مرسى بـ"اقتحام الحدود"

قبلة السياح بمصر..متحف للنفايات تحت الماء

قبلة السياح بمصر.. متحف للنفايات تحت الماء

عنف أسرى

إحصائية صادمة عن مقتل الزوجات..زوجة كل 3 أيام

اطلاق نار

حقيقة محاولة اغتيال قاضى التجمع

أجيرى

قرار مفاجئ من "أجيرى" لـ "صلاح"

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شاهد.. مكرم محمد أحمد يتوعد صحفي بهذا الأمر

صلاح

من هو "أسطورة بورسعيد" الذي منح صلاح جائزة أفضل هدف؟

عمرو منسي

سر حذف الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة من قناة CBC

شاهد.. مكرم محمد أحمد يتوعد صحفي بهذا الأمر

آخر الأخبار

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أيمن نور يشكو "الباز" لـ"الأعلى للإعلام"

#

«الأعلى للإعلام» يرفض تظلم «LTC» ويستمر في وقف البث

#

إيقاف بث قناة «LTC» وإنذار أخير لـ«الحدث»

#

النائب العام ردا على«مكرم»:حظر النشر من اختصاصات النيابة

الحدث اليوم

أحمد

مكرم محمد

محمد فودة

توعد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفي محمد فودة قائلا :" أنه سيتحري بنفسه عن "فودة " بانتحال صفة إعلامي وتبرعه بملايين الجنيهات للأعمال الخيرية .

وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأنه لا يعلم شيئا عن تاريخ "فودة" ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال ارتكابه أي مخالفات.

وتابع  رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: "من الصعب حاليا أن نوجه لفودة أي تهمة، ولكن مسؤلية المجلس أنه يتحري الدقة في هذه المعلومات".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة
» صورة غريبة لـ"إلهام شاهين" فى عزاء سمير خفاجى
» بالأسماء.. طاقم تحكيم الزمالك والقادسية
» ما علاقة الجرجير بـ"الرغبة الجنسية"؟ .. دراسة تكشق الحقيقة
» القبض على عميل حاول تجنيد موظفين بالبنتاجون للعمل مع الصين
» ماذا رأت سيدة داخل وجبة "ماكدونالدز" لتثير ذعر العالم؟
» رجل يعثر على والده بعد 50 عامًا من البحث لكنه يكتشف مفاجأة أخرى
» مدرب برشلونة: مودريتش ليس الأفضل بالعالم .. هذا من يستحق الجائزة
» افتتاح أغرب مطار في العالم .. تم نحته داخل الجبال

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر