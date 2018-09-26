وزير النقل لـ المواطنين: "استحملوا معانا كمان سنتين ونص"

26 سبتمبر 2018 - 09:22 ص

وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، رسالة للمواطنين طالبهم فيها بالصبر.

وقال عرفات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أرجو من الناس تصبر السنتين ونص اللي جايين، وهيلاقوا فرق كبير في السكك الحديدية وذلك طبقًا لبرنامج الحكومة المقرر انتهاؤه في 2020".

وأكد أنه تم التعاقد على استيراد 1300 عربة سكة حديد جديدة في مصر، لافتًا إلى أن بعض هذه العربات بها خاصية التهوية الديناميكية وسيتم تخصيصها لوجه قبلي خاصة أن درجات الحرارة تتجاوز الـ40 درجة.

وأوضح "عرفات"، أنه تم التعاقد أيضًا على 30 عربة بوفية مكيفة للرحلات الطويلة، لافتًا إلى أن تلك العربات كان قد تم التعاقد عليها منذ 2010.

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