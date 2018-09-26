تعرف على أسعار الدولار اليوم

26 سبتمبر 2018 - 09:39 ص

استقرت أسعار صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة بمصر، مسجلًا متوسط 17.80 جنيه.

وطبقًا لآخر تحديث، استقرّ السعر بالبنك الأهلي المصري عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنكي القاهرة، والبنك التجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.87 للشراء، و17.97 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي الدولي عند 17.85 للشراء، 17.95 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف الدولار، ارتفاعًا في بنكي الإسكندرية والأهلى اليوناني بنحو قرش واحد، ليصل إلى 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.