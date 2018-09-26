ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

عبد القادر وحيد
تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد المنظرين للإلحاد ، والذي يزعم أن هناك كمبيوتر خارق تسبب قام بعملية خلق الكون.
وعند مواجهة بأن جهاز الكمبيوتر جهاز يقوم بتصميمه الإنسان ، والذي لم يكن موجودا قبل خلق الكون ، فأجاب بأنه كمبيوتر ذاتي التصميم .
كما أجاب علي سؤال أن الكمبيوتر يحتاج إلي وقت لتشغيله ، فكان رده بأنه غير وقتي ، وجهاز خاص ، وحساس ، حيث أجابه منافسه في المناظرة بأن الشي الغير المحسوس ولا يري هو في الحقيقة ، الإله الذي تبحث عنه.
الفيديو:
تنبيه : المقطع الذي ستشاهده الآن حقيقي وليس من مشهد كوميدي أو #مسرحية هزلية بل لأحد المنظرين للإلحاد يحاول أن يقنع الحضور أن الذي خلق الكون (كمبيوتر خارق) ?? . #ترجمة_نيزك pic.twitter.com/wZg5ek00yl— نيزك | Naizak (@naizaktv) 18 سبتمبر 2018
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