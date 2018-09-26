ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

26 سبتمبر 2018 - 09:47 ص

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد المنظرين للإلحاد ، والذي يزعم أن هناك كمبيوتر خارق تسبب قام بعملية خلق الكون.

وعند مواجهة بأن جهاز الكمبيوتر جهاز يقوم بتصميمه الإنسان ، والذي لم يكن موجودا قبل خلق الكون ، فأجاب بأنه كمبيوتر ذاتي التصميم .

كما أجاب علي سؤال أن الكمبيوتر يحتاج إلي وقت لتشغيله ، فكان رده بأنه غير وقتي ، وجهاز خاص ، وحساس ، حيث أجابه منافسه في المناظرة بأن الشي الغير المحسوس ولا يري هو في الحقيقة ، الإله الذي تبحث عنه.

الفيديو: