  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
حبيب العادلى

اليوم.. العادلى يواجه مرسى بـ"اقتحام الحدود"

قبلة السياح بمصر..متحف للنفايات تحت الماء

قبلة السياح بمصر.. متحف للنفايات تحت الماء

عنف أسرى

إحصائية صادمة عن مقتل الزوجات..زوجة كل 3 أيام

اطلاق نار

حقيقة محاولة اغتيال قاضى التجمع

أجيرى

قرار مفاجئ من "أجيرى" لـ "صلاح"

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شاهد.. مكرم محمد أحمد يتوعد صحفي بهذا الأمر

صلاح

من هو "أسطورة بورسعيد" الذي منح صلاح جائزة أفضل هدف؟

عمرو منسي

سر حذف الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة من قناة CBC

بالفيديو.. الباز مهاجمًا أديب: "لازم تقعد في البيت"

آخر الأخبار

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أديب: "كانوا بيقولولى يا فشلة ولما كبرت يا أقرع"

#

واشنطن تحذّر طهران من أي هجوم ضد أمريكيين في العراق

#

تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة

#

البيت الأبيض: ترامب يزور بريطانيا في يوليو

واصل الإعلامي محمد الباز هجومه على زميله الإعلامي عمرو أديب قائلاً: "كثير من الجماهير هاجمته حينما علق على سؤال بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" مَن الإعلامي الذي تقول له اترك المجال فأجاب على الفور عمرو أديب".

وأضاف "الباز" خلال حديثه فى برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن عمرو أديب دائما ما يتجه بالأسئلة للجهة الخاطئة وجاء ذلك إثر تعليقه على رسالة أديب لمستشفى 57357 في برنامجه "أصل الحكاية" التى طالب فيها المسئولون بالخروج للجمهور وتوضيح مدى خطأهم في الهجوم على المُستشفى والتشكيك فى أوجه إنفاق تبرعاتهم.

وتابع الإعلامي، أن كل إعلامي حقق ثروات طائلة من عمله بمجال الإعلام عليه أن يكتفي بهذا القدر ولا يقوم بتضليل الناس أكثر من ذلك معقبا: "أديب لازم تقعد في بيتك".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة
» صورة غريبة لـ"إلهام شاهين" فى عزاء سمير خفاجى
» بالأسماء.. طاقم تحكيم الزمالك والقادسية
» ما علاقة الجرجير بـ"الرغبة الجنسية"؟ .. دراسة تكشق الحقيقة
» القبض على عميل حاول تجنيد موظفين بالبنتاجون للعمل مع الصين
» ماذا رأت سيدة داخل وجبة "ماكدونالدز" لتثير ذعر العالم؟
» رجل يعثر على والده بعد 50 عامًا من البحث لكنه يكتشف مفاجأة أخرى
» مدرب برشلونة: مودريتش ليس الأفضل بالعالم .. هذا من يستحق الجائزة
» افتتاح أغرب مطار في العالم .. تم نحته داخل الجبال

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر