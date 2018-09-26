بالفيديو.. الباز مهاجمًا أديب: "لازم تقعد في البيت"

26 سبتمبر 2018 - 09:51 ص

واصل الإعلامي محمد الباز هجومه على زميله الإعلامي عمرو أديب قائلاً: "كثير من الجماهير هاجمته حينما علق على سؤال بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" مَن الإعلامي الذي تقول له اترك المجال فأجاب على الفور عمرو أديب".

وأضاف "الباز" خلال حديثه فى برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن عمرو أديب دائما ما يتجه بالأسئلة للجهة الخاطئة وجاء ذلك إثر تعليقه على رسالة أديب لمستشفى 57357 في برنامجه "أصل الحكاية" التى طالب فيها المسئولون بالخروج للجمهور وتوضيح مدى خطأهم في الهجوم على المُستشفى والتشكيك فى أوجه إنفاق تبرعاتهم.

وتابع الإعلامي، أن كل إعلامي حقق ثروات طائلة من عمله بمجال الإعلام عليه أن يكتفي بهذا القدر ولا يقوم بتضليل الناس أكثر من ذلك معقبا: "أديب لازم تقعد في بيتك".

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