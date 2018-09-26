حقيقة محاولة اغتيال قاضى التجمع

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اغتيال قاضى التجمع

استهداف القضاه

قاضى التجمع

اطلاق النار على قاضى

استبعدت مصادر أمنية، تعرض قاضى التجمع المصاب بطلق ناري في الكتف لعمل إرهابي، أو أي محاولة اغتيال.

وبحسب المصادر فإن فريقًا من مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، توجه إلى المستشفى الجوي، للاستفسار عن إصابة قاضٍ بطلق ناري من سلاحه الشخصي خلال تواجده في منزله بالتجمع الخامس.

وبينت المصادر فى تصريحات صحفية أن القاضى الذى يبلغ من العمر 38 عامًا، لم تحدد حتى الآن كيف خرجت الرصاصة، وأنه يخضع حاليًا لتقى العلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة، ما يتيح لأجهزة الأمن سماع أقواله.

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