مصرع وإصابة 8 فى مشاجرة بالسلاح بمنطقة بدر

26 سبتمبر 2018 - 10:02 ص

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 6 آخرون إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين من البدو بمنطقة بدر في الساعات الأولى.

وذكرت مصادر مطلعة، أن قسم شرطة مدينة بدر، تلقى معلومات تفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين من البدو بالمنطقة ما أسفر عن وقوع قتيلين وإصابة آخرين.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتين من البدو بسبب الخلاف على "محجر" بطريق الإقليمي، وتطورت إلى معركة بالأسلحة النارية سقط خلالها شخصان وأصيب 6 آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.