الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

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الغاز الطبيعي

الحرب التجارية

سكين أمريكا

العلاقات الصينية

وصف مسئول صيني كبير، أن الدخول في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في غاية الصعوبة، طالما أن واشنطن تضع  "سكينًا على رقبة الصين".

وقال وانج شو ون نائب وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحفي أمس، إن التوقيت الذي يمكن فيه استئناف المحادثات سيتوقف على "إرادة" الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وأكد دبلوماسي كبير بالحكومة الصينية لرجال أعمال خلال اجتماع في نيويورك أن المحادثات غير ممكنة في ظل "التهديدات والضغوط".

كما نقل عن مستشار الدولة الصيني وانج يي قوله: إن بعض القوى في الولايات المتحدة توجه انتقادات لا أساس لها إلى الصين في قضايا التجارة والأمن، وهو ما سمم مناخ العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأضاف وانج لأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية "إذا استمر ذلك، فسيدمر في لحظة المكاسب المحققة خلال الأربعين عامًا الأخيرة من العلاقات الصينية الأمريكية".

ومن خلال التصريحات تبدو واشنطن وبكين غير مستعدان لتقديم تنازلات في النزاع المتصاعد بين البلدين، ما يزيد احتمالات معركة طويلة قد تفضي إلى فتور الاستثمار وعرقلة التجارة العالمية.

وأشار وانج إلى أنه لا يمكن لأحد القول إن جميع المناقشات التجارية السابقة كانت عديمة الجدوى، لكن الولايات المتحدة تخلت عن تفاهمها المتبادل مع بكين.

كما أوضح  أن المصدرين الأمريكيين بمن فيهم موردو الغاز الطبيعي المسال سيتضررون "بالتأكيد"، لكن رد بكين سيوجد فرص لدول أخرى مصدرة للغاز المسال، مضيفًا أن أستراليا مصدر مهم للوقود للصين.

صحيفة "جلوبال تايمز" في مقالة افتتاحية أمس، وصفت الصين بأنها بلد كبير وقوي، ولذا فسواء أكانت مواجهة اقتصادية أو عسكرية مع الصين، فسيكون لها ثمن باهظ.

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