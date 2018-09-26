» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

26 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

قال أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، إن السبب وراء بكاء طفل المدرسة الذي انتشر فيديو له وهو يتوسل لمعلمته للنوم لمدة ربع ساعة هو "الضغوط".

وأضاف "ميدو" في تغريدة بـ"تويتر": "الفيديو بتاع الطفل اللي بيعيط عايز يروح ينام مضحك فعلاً ولكن مهم ناخد بالنا منه لأنه بيعكس مدى الضغط اللي موجود على الأطفال في المدارس".

وتابع متسائلًا: "ليه الأطفال بتقعد حوالي 7 ساعات في اليوم الدراسي؟ أراهن لو أي طفل ركز في أي حاجة بعد 4 ساعات!! لا وكمان بيروحوا عندهم واجبات منزلية!!

وكان فيديو قد انتشر على موقع التوصل الاجتماعي لطفل يبكي من قلة النوم، وهو يستنجد بمعلمته لكي ينام لمدة ربع ساعة.