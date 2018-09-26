  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
حبيب العادلى

اليوم.. العادلى يواجه مرسى بـ"اقتحام الحدود"

قبلة السياح بمصر..متحف للنفايات تحت الماء

قبلة السياح بمصر.. متحف للنفايات تحت الماء

عنف أسرى

إحصائية صادمة عن مقتل الزوجات..زوجة كل 3 أيام

اطلاق نار

حقيقة محاولة اغتيال قاضى التجمع

أجيرى

قرار مفاجئ من "أجيرى" لـ "صلاح"

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

الصين: لن نتفاوض و"سكين" أمريكا فوق رقابنا

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

ملحد : كمبيوتر خارق خلق الكون

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شاهد.. مكرم محمد أحمد يتوعد صحفي بهذا الأمر

صلاح

من هو "أسطورة بورسعيد" الذي منح صلاح جائزة أفضل هدف؟

عمرو منسي

سر حذف الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة من قناة CBC

"ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

آخر الأخبار

الطفل الباكي
الطفل الباكي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 5 ثوانِ

#

بالفيديو.. «ميسي» يتسبب في بكاء طفل

#

طرد عائلة هندية من على متن طائرة بسبب بكاء طفل

#

طفل بلجيكي يتخرج من الثانوية في سن الثامنة

مصر

الأطفال

مدرسة

ميدو

الطفل الباكي

قال أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، إن السبب وراء بكاء طفل المدرسة الذي انتشر فيديو له وهو يتوسل لمعلمته للنوم لمدة ربع ساعة هو "الضغوط".

وأضاف "ميدو" في تغريدة بـ"تويتر": "الفيديو بتاع الطفل اللي بيعيط عايز يروح ينام مضحك فعلاً ولكن مهم ناخد بالنا منه لأنه بيعكس مدى الضغط اللي موجود على الأطفال في المدارس".

وتابع متسائلًا: "ليه الأطفال بتقعد حوالي 7 ساعات في اليوم الدراسي؟ أراهن لو أي طفل ركز في أي حاجة بعد 4 ساعات!! لا وكمان بيروحوا عندهم واجبات منزلية!!

وكان فيديو قد انتشر على موقع التوصل الاجتماعي لطفل يبكي من قلة النوم، وهو يستنجد بمعلمته لكي ينام لمدة ربع ساعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة
» صورة غريبة لـ"إلهام شاهين" فى عزاء سمير خفاجى
» بالأسماء.. طاقم تحكيم الزمالك والقادسية
» ما علاقة الجرجير بـ"الرغبة الجنسية"؟ .. دراسة تكشق الحقيقة
» القبض على عميل حاول تجنيد موظفين بالبنتاجون للعمل مع الصين
» ماذا رأت سيدة داخل وجبة "ماكدونالدز" لتثير ذعر العالم؟
» رجل يعثر على والده بعد 50 عامًا من البحث لكنه يكتشف مفاجأة أخرى
» مدرب برشلونة: مودريتش ليس الأفضل بالعالم .. هذا من يستحق الجائزة
» افتتاح أغرب مطار في العالم .. تم نحته داخل الجبال

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر