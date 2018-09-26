» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

عمرو محمد
قال أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، إن السبب وراء بكاء طفل المدرسة الذي انتشر فيديو له وهو يتوسل لمعلمته للنوم لمدة ربع ساعة هو "الضغوط".
وأضاف "ميدو" في تغريدة بـ"تويتر": "الفيديو بتاع الطفل اللي بيعيط عايز يروح ينام مضحك فعلاً ولكن مهم ناخد بالنا منه لأنه بيعكس مدى الضغط اللي موجود على الأطفال في المدارس".
وتابع متسائلًا: "ليه الأطفال بتقعد حوالي 7 ساعات في اليوم الدراسي؟ أراهن لو أي طفل ركز في أي حاجة بعد 4 ساعات!! لا وكمان بيروحوا عندهم واجبات منزلية!!
وكان فيديو قد انتشر على موقع التوصل الاجتماعي لطفل يبكي من قلة النوم، وهو يستنجد بمعلمته لكي ينام لمدة ربع ساعة.
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