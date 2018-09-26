الحكم على طعن بديع وآخرين بإدراجهم على قوائم الإرهاب

26 سبتمبر 2018 - 10:10 ص

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد الإخوان، و34 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، فى قضية غرفة عمليات رابعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"