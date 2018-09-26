مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون

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جابر نصار
جابر نصار

متابعات- الدويني فولي

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القرآن الكريم

السيارات

جابر

نصار

مفاهيم

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن القرآن الكريم هو كتاب مقدس للتعبد والتدبر والفهم وليس للتبرك، أو اتخاذه شكلاً للرياء والإعلان عن تدين شكلي لا يهتم بالجوهر، والذي يكمن في المعاملة الحسنة، والصدق والإخلاص في العمل.

وأضاف نصار في تدوينة له على صفحته على "تويتر"،: "حرص بعض المسئولين على وضع المصاحف على مكاتبهم فى علب مفضضة أو مذهبة وبأحجام كبيرة، وفي نفس الوقت لا يؤدون أعمالهم بالذمة والشرف وقد يسرقون ويرتشون ويغترفون من المال العام بغير أن تطرف لهم عين أو يهتز لهم رمش لهو أمر يضاف إلى ما نعايشه من مفاهيم مغلوطة ومقلوبة".

وطالب نصار بتصحيح هذه المفاهيم حتى نخرج من حالة الزيف التي نعيشها. 




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