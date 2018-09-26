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"شلبى" لمشجعي الأهلى:

"إنتوا اللى قتلتوا زمايلكوا فى بورسعيد"

الرياضة

الاهلي بور سعيد
الاهلي بور سعيد

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التراس

مدحت شلبي

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، جماهير النادي الأهلي، واتهمهم بأنهم من قتلوا زملائهم بالألتراس في مذبحة بورسعيد الشهيرة.

وقال "شلبي"، في حلقة من برنامجه "مساء بيراميدز" على فضائية "بيراميدز"، مساء أمس: "من عام 2011 وإحنا عايشين في فوضى وقلة أدب من وقت ما يسمى بـ(ثورة شعب) اللي دخل فيها الرعاع واستباحوا كل شيء سيء، مش هما دول برده اللي موتوا 72 من زمايلهم؟ (جماهير الأهلي في مباراة حوريا)".

وتابع: "ياللي عاملين حاميين حمى النادي الأهلي انتوا قتلتوا زمايلكم بالأفعال المشينة اللي عملتوها في بورسعيد، لما رفعتوا يافطة كاتبين فيها (بلد الباله مجبتش رجالة)، أنتوا إلي قتلتوهم".

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