حكاية مؤلمة للتلميذ صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة"

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طالب

مدرس

عاوز انام

وضح ياسر عبد الوهاب أحد أقارب الطفل "محمد صالح" صاحب الفيديو "عاوز أنام ربع ساعة" والذي احتل تريند تويتر، حقيقة ما قاله الطفل داخل إحدى المدارس بشبرا.

وأضاف "عبد الوهاب" عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا  الطفل مصاب بكسر فى قدمه من 3 أشهر وطريح الفراش وده سببله خمول والنهاردة راح المدرسة غصب عنه وده أول يوم ليه في أولى ابتدائي وطبعًا كطفل طبيعي ميقدرش يستحمل يفضل صاحي من 7 الصبح لحد 2 العصر !!".

وتابع: "وزارة التربية والتعليم كلمت أسرته واعتذروا لهم.. والمدرس اللي بيصور أتحول للتحقيق.. وأتمنى كمان المدرسة اللي كانت رايحة عليه بالعصاية علشان تضربه ولما شافت المدرس بيصور غيرت أسلوبها دي كمان تتحاسب وتتوقف عن العمل.

وطالب "ياسر" من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي  بعدم مشاركة أى منشوارت بخصوص الطالب" 

واختتم: "بعد إذنكم يا جماعة محدش يقول عليه سرسجي وحلاقة شعره وأسلوبه".



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