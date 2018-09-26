اغتيال ناشطة عراقية فى البصرة

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سعاد العلي الناشطة الحقوقية
سعاد العلي الناشطة الحقوقية

وكالات- الدويني فولي

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قُتلت الناشطة العراقية سعاد العلي بإطلاق نار في مدينة البصرة التي شهدت مؤخرًا احتجاجات واسعة معارضة للحكومة، حسب "بي بي سي". 

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الناشطة في منطقة العباسية يوم الثلاثاء، إذ اقترب منها شخص ثم أطلق الرصاص عليها بينما كانت تستقل سيارتها.

وأصيب في الهجوم شخص آخر يُعتقد أنه زوجها.

وكانت سعاد العلي من مؤيدي المظاهرات التي نُظمت في البصرة ضد الحكومة المركزية بسبب نقص مياه الشرب النظيفة والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة الغنية بالنفط.

وترأست الناشطة القتيلة منظمة "الود العالمي" لحقوق الإنسان التي نشرت على موقعها الالكتروني صورة لها، يبدو أنها التقطت مطلع الشهر الحالي، أثناء مشاركتها مع مجموعة نساء في مظاهرات البصرة، وكتبت تعليقا عليها "نقف إلى جانب إخوتنا وأبناءنا وعائلاتنا في بصرتنا".

وشهدت البصرة، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، احتجاجات عنيفة لأسابيع عدة، حيث أضرم محتجون النار في عدد من المباني الحكومية والسياسية، وكذلك القنصلية الإيرانية ومقر لقوات "الحشد الشعبي"، بعد مقتل أشخاص في مواجهات مع الشرطة.

ويتهم سكان محليون الحكومة بـ"الفساد"، ويحملونها مسؤولية تدهور البنية التحتية في منطقة غنية بالنفط وتساهم بنسبة هائلة في ثروة العراق النفطية.

كما وجهوا انتقادات لما يعتبرونه تدخلا من جانب إيران في شؤون البلاد.


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