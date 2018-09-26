» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار

26 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

سيتمكن السياح وزوار مدينة دبي الإماراتية من مشاهدة أغلى حذاء نسائي في العالم، تمت صناعته من الذهب وتزيينه بأحجار من الألماس بقيمة وصلت لـ17 مليون دولار أمريكي.

فبحسب ما نقل موقع "The National"، فإن الحذاء مزين بأحجار ألماس من عيار 15 قيراطًا، بالإضافة لـ236 حجرًا صغيرًا من الأحجار المتلألئة، كما سيتم عرض الحذاء إلى جانب مجموعة من الأحذية الأخرى المرصعة بالمجوهرات والألماس والياقوت والذهب، الأربعاء، في برج العرب.

وتتضمن المجموعة أيضًا صندلا يصل ثمنه لـ25 ألف دولار أمريكي.