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صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة

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عمرو محمد - متابعات

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مقتل

سقوط طائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرت في وسائل روسية عدة، قيل إنها للجنود الروس الذين لقوا مصرعهم بسقوط طائرة عسكرية عن طريق الخطأ من قبل نظام الأسد في اللاذقية قبل أيام.

ونشر الموقع الإلكتروني لإذاعة "e1 " الروسية صورة تظهر نحو أحد عشر عسكريًا، قالت إنهم كانوا على متن الطائرة التي سقطت قبل أيام، وأسفرت عن مصرع 15 عسكريا.

وبحسب ناشطين، فإن الصورة تم نشرها من قبل أحد أفراد أسرة عسكري قتل في الحادثة.

في الوقت الذي اتهمت فيه موسكو الحكومة الإسرائيلية بالمسئولية عن إسقاط الطائرة.




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