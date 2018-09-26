قبلة السياح بمصر.. متحف للنفايات تحت الماء

26 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

تحول المتحف الفني، الذي صنعت كل مكوناته من النفايات والمخلفات التي تمت إعادة تدويرها، تحت مياه البحر الأحمر في منطقة دهب بجنوب سيناء، إلى مزار للسائحين والأسماك النادرة.

ويضم المتحف تماثيل إسمنتية لشخصيات فرعونية وحيوانات برية وبحرية، حيث أصبح مقصدا للأسماك النادرة، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية.

المتحف أقامه غواص مصري بمساعدة آخرين، بهدف المحافظة على حياة الكائنات البحرية، ولإضفاء جانب جمالي على المكان، وحماية الشعاب المرجانية ، بحسب العربية نت.

وقال عبد الرحمن مكاوي، مؤسس المشروع إنه خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 30 إلى 70 عاما، سيكون هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشعاب المرجانية في شتى بحار العالم، ولذلك قرر ومعه عدد من الغواصين المتطوعين إقامة المتحف للمحافظة على الحياة البحرية ، لافتا إلي أن المتحف أقيم كذلك لجذب 300 ألف سائح سنوياً من هواة الغطس في البحر الأحمر ومنطقة دهب.

وأضاف أن المتحف الذي أقيم في العام 2012 يعرض قطعاً فنية "صديقة للبيئة"، وتماثيل لأشخاص يمثلون الحضارة الفرعونية، مثل تمثال الإله "حورس" الذي يرمز للحماية، وتمثال للإله "بس" الذي يرمز للسعادة والاحتفال، بالإضافة إلي دوائر إسمنتية ومعدنية لتكون مأوى آمن للأسماك الكبيرة ولتسهيل السباحة للأسماك الصغيرة .

وأشار إلي أن التمثال الأكثر شهرة بين كل التماثيل الموجودة في المتحف هو تمثال "الفيل"، وهو عبارة عن تمثال معدني لفيل بحجمه الحقيقي، بناه أحد المتطوعين واستخدم في صناعته المعادن وأنابيب الغاز القديمة بعد تطهيرها بالكامل من أي مواد كيمياوية ضارة.









