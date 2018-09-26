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أنباء عن إيقاف "أجيرى" 5 سنوات

أنباء عن إيقاف "أجيرى" 5 سنوات

الرياضة

خافيير أجيري
أجيرى

محمد عبد الحارس

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ترددت أنباء قوية داخل اتحاد الكرة، عن إيقاف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، عن مزاولة مهنة التدريب لمدة 5 سنوات، بعدما أصدرت محكمة إسبانية أمس الثلاثاء، حكمًا بإيقافه على خلفية اتهامه في قضية تلاعب بنتيجة إحدى المباريات بالدوري الإسباني إبان توليه تدريب ريال سرقسطة في 2011، وفقًا لما نشر بـ"البوابة سبورت". 

من جانبهم، رفض مسئولو الجبلاية التعليق على الحكم، مؤكدين أنه لم يصل أى قرار رسمى حتى الآن للاتحاد.

ومن المقرر أن يتولى هاني رمزي المسئولية الفنية للمنتخب فى لقاء سيوزلاند حال وصول إخطار رسمي للاتحاد بعقوبة أجيري.

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