"الحديدى" تهاجم مصر للطيران.. تعرف على السبب ؟

26 سبتمبر 2018 - 10:56 ص

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي شركة مصر للطيران، بسبب تأخرها على موعدها.

وقالت "الحديدي" في تغريدة لها بـ"تويتر": "مصر للطيران شركتي المفضلة، لكنها تعاني مؤخرًا من خلل ما في الصيانة يؤدي لتكرار تأخر رحلاتها بالساعات".

واختتم تدوينتها بقولها: "هي السياحة ناقصة يعني؟".

وكان عمرو أديب زوج الإعلامية لميس الحديدي قد أثنى على الشركة وقال إنها من أفضل الشركات في العالم، عقب هجوم "أحمد حسام ميدو" علي الشركة بسبب موقف مشابهة لما حدث لـ"لميس" منذ عدة أشهر.

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "لحديدي" حيث قال علي عبد الغفور:" بس كدا إهانة علني للشركة والناس هتبطل تركب خوفًا من الصيانة هي عربية فيات".