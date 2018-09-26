  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

ارشيف

حكاية مؤلمة للتلميذ صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة"

محمد صلاح

ليفربول يستغنى عن خدمات صلاح أمام تشيلسى

أبو النجا : المثلية مش حرام

أبو النجا: المثلية مش حرام

أرشفيه

للأغنياء فقط.. شركات خاصة لرحلات سياحية إلى الفضاء

طارق شوقى

حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم

دير الانبا مقار _أرشفيه

انتحار أحد الرهبان المنقولين من دير أبو مقار

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

عمارة : السيسي جعل مصر شامخة أمام العالم

خافيير أجيري

أنباء عن إيقاف "أجيرى" 5 سنوات

"الحديدى" تهاجم مصر للطيران.. تعرف على السبب ؟

آخر الأخبار

لميس
لميس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

#

هبوط طائرة مصر للطيران فى "بلجراد" بعد انفجار إطاراتها

#

مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء

#

مشارى راشد يكشف سر خلافه مع جماعة الإخوان

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي شركة مصر للطيران، بسبب تأخرها على موعدها.

وقالت "الحديدي" في تغريدة لها بـ"تويتر": "مصر للطيران شركتي المفضلة، لكنها تعاني مؤخرًا من خلل ما في الصيانة يؤدي لتكرار تأخر رحلاتها بالساعات".

واختتم تدوينتها بقولها: "هي السياحة ناقصة يعني؟".

وكان عمرو أديب زوج الإعلامية لميس الحديدي قد أثنى على الشركة وقال إنها من أفضل الشركات في العالم، عقب هجوم "أحمد حسام ميدو" علي الشركة بسبب موقف مشابهة لما حدث لـ"لميس" منذ عدة أشهر.

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "لحديدي" حيث قال علي عبد الغفور:" بس كدا إهانة علني للشركة والناس هتبطل تركب خوفًا من الصيانة هي عربية فيات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة
» شاهد.. كيف تدخل "كلب" لإنقاذ قطة من أخرى
» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر