انتحار أحد الرهبان المنقولين من دير أبو مقار

26 سبتمبر 2018 - 11:21 ص

أفادت مصادر صحفية كنسية بأن الراهب زينون المقاري، أحد رهبان دير القديس أبو مقار، الذين جرى نقلهم بقرار بابوي، أغسطس الماضي، من دير أبو مقار في وادي النطرون، لقى حتفه منتحرا ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور نقله لمستشفى سانت ماريا بأسيوط.

وكانت لجنة شئون الأديرة والرهبنة في المجمع المقدس أصدرت قرارًا بنقل 6 رهبان من دير أبو مقار بوادي النطرون، 25 أغسطس، إلى 6 أديرة أخرى، بعد تحقيقات مع عدد من الرهبان، بهدف إعادة ضبط الحياة الرهبانية بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس الدير.

يذكر أن اللجنة استمعت إلى 19 راهبًا من الدير لمتابعة أعمالهم، وأشرف على التحقيق 4 أساقفة، وتم الاستقرار في نهاية التحقيقات على نقل 6 رهبان من الدير، وهم من أبناء دفعات رهبانية مختلفة، وتختلف أعمارهم، بينهم اثنان في الخمسينات واثنان في الأربعينيات واثنان في الثلاثينيات، وليس من بين هؤلاء سوى اثنين فقط تم كانوا ضمن رسامة 2010 في عهد البابا شنودة.

يذكر أن الرهبان الستة تم نقلهم إلى أديرة "البراموس والسريان، بوادي النطرون، ومارمينا الكينج مريوط، ودير العذراء المحرق بأسيوط، والملاك باخميم بسوهاج، ومارمينا المعلق بأبنوب أسيوط".