عمارة : السيسي جعل مصر شامخة أمام العالم

26 سبتمبر 2018 - 11:26 ص

أكد الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 كانت بمثابة رسائل قوية من رئيس قوي لدولة قوية.

وأضاف عمارة في تصريحات صحفية أن موقف العالم من مصر والشغف على استرضاء مصر والتعاون معها ما هو إلا ثمار جهد وتعب دام لأكثر من خمس سنوات واسترجاع لمكانة مصر الدولية وهزيمة جزء كبير من مخططات الشر التي كانت تحاك لنا ونظرة احترام وتقدير من دول العالم إلى مصر.

واستعرض الرئيس ملف الدولة الفلسطينية طبقًا للسياسة الثابتة لمصر وموقفها الثابت من هذه القضية بأن القدس عاصمة لفلسطين بالإضافة إلى قوة الرئيس في التأكيد بأن مصر لم ولن تنسى كل من وقف ضدها وتآمر عليها ومول الإرهاب الإرهابيين.