» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم

26 سبتمبر 2018 - 11:35 ص

أمرت نيابة استئناف القاهرة، حبس مدرس علوم، 4 أيام في لاتهامه بسب وزير التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم في مصر.

وكان وزير التربية والتعليم تقدم ببلاغ يتهم المدرس بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة، وقيدت جهات التحقيق، القضية تحت رقم 33 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث وجهت للمتهم أحمد سعيد عبد الصمد، مدرس العلوم البالغ من العمر 46 عامًا، ارتكاب جرائم السب والقذف في حق موظفًا عموميًا.

وذكرت التحقيقات، أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فى توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم في مصر.