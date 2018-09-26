  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

ارشيف

حكاية مؤلمة للتلميذ صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة"

محمد صلاح

ليفربول يستغنى عن خدمات صلاح أمام تشيلسى

أبو النجا : المثلية مش حرام

أبو النجا: المثلية مش حرام

أرشفيه

للأغنياء فقط.. شركات خاصة لرحلات سياحية إلى الفضاء

طارق شوقى

حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم

دير الانبا مقار _أرشفيه

انتحار أحد الرهبان المنقولين من دير أبو مقار

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

عمارة : السيسي جعل مصر شامخة أمام العالم

خافيير أجيري

أنباء عن إيقاف "أجيرى" 5 سنوات

حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم

قضايا وحوادث

طارق شوقى
طارق شوقى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

شوقى: "لم نرخص للكتب الخارجية فى التعليم الجديد"

#

"شوقى": نظام التعليم الجديد ينهى مشكلة الدروس الخصوصية

#

عامل يقتل مدرسًا بسبب صور مخلة فى الشرقية

#

حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يومًا

الاستثمار في الفضاء

رحلات سياحية للفضاء

شركات خاصة

أمرت نيابة استئناف القاهرة، حبس مدرس علوم، 4 أيام في لاتهامه بسب وزير التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم في مصر.

وكان وزير التربية والتعليم تقدم ببلاغ يتهم المدرس بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة، وقيدت جهات التحقيق، القضية تحت رقم 33 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث وجهت للمتهم أحمد سعيد عبد الصمد، مدرس العلوم البالغ من العمر 46 عامًا، ارتكاب جرائم السب والقذف في حق موظفًا عموميًا.

وذكرت التحقيقات، أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فى توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة
» شاهد.. كيف تدخل "كلب" لإنقاذ قطة من أخرى
» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر