» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب

26 سبتمبر 2018 - 11:42 ص

قضت محكمة أمريكية، بسجن الفنان الكوميدي الشهير "بيل كوسبي" ما بين ثلاث وعشر سنوات إثر إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.

وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلاً لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.

وأمر القاضي ستيفن أونيل، بسجن كوسبي على الفور إذ أنه كان مفرجًا عنه بكفالة.

كما أمره القاضي بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفًا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية".

يذكر أن في أبريل الماضي، أُدين كوسبي البالغ من العمر 81 عامًا، بثلاث تهم بالاعتداء لتخديره صديقته السابقة أندريا كونستاند، واعتدائه عليها جنسيًا بمنزله في فيلادلفيا عام 2004.

تجدر الإشارة أن أكثر من 50 امرأة اتهمن أيضًا كوسبي بالتحرش الجنسي في حوادث تعود لعقود من الزمن غير أن معظم الشكاوى أقدم من أن تتسنى محاكمته عنها.