ليفربول يستغنى عن خدمات صلاح أمام تشيلسى

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ليفربول

دورى انجليزى

يواجه اليوم نادي ليفربول الإنجليزي مضيفه تشيلسي، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأكدت صحيفة "ديلى إكسبريس" الإنجليزية، أن مدرب ليفربول يخطط للإبقاء على محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، في مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، أو إخراجه من القائمة بشكل نهائي من أجل إراحته بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية منذ انطلاق الموسم .

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست الأولى، كما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك قد حقق الفوز في جميع مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن في الموسم.

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