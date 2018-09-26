بلاغ يتهم مدرسًا بضرب طالب في المنيا

26 سبتمبر 2018 - 12:24 م

تقدمت أسرة الطالب حمزة محمد خلف المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشيخ عيسى الابتدائية بمركز المنيا، ببلاغ إلى قسم شرطة مركز المنيا، اتهم فيه مدرسًا يدعى أشرف محمود دكروري بضرب التلميذ وإصابته بإصابات متفرقة بالجسد داخل الفصل أمس الثلاثاء، بعد أن قامت أسرة لتلميذ بعمل محضر وتقرير طبي تبين منه أن التلميذ مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وفى تصريحات خاصة، قال أحمد على عبد الرحيم مدير المدرسة، إن إدارة المدرسة عاقبت المدرس 3 أيام بالخصم من راتبه على تلك الواقعة، وأن المدرس ضرب الطالب بعد ان اتهمه داخل الفصل بتهييج زملائه على السخرية من المدرس.

فى الوقت الذى أصدرت فيه نيابة مركز المنيا أسرة تلميذ والمدرس المتهم للمثول أمام النيابة للتحقيق.

ومن جانب آخر، قالت أسرة التلميذ إن نجلهم مشهود له بالتفوق والانضباط داخل وخارج المدرسة، على الرغم أن والده مسافر خارج لبلاد منذ عدة سنوات، وأن التلميذ من الطلاب المتفوقين فى كل الصفوف الدراسية









