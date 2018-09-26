  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:16 م
بحث متقدم
خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

ارشيف

حكاية مؤلمة للتلميذ صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة"

محمد صلاح

ليفربول يستغنى عن خدمات صلاح أمام تشيلسى

أبو النجا : المثلية مش حرام

أبو النجا: المثلية مش حرام

أرشفيه

للأغنياء فقط.. شركات خاصة لرحلات سياحية إلى الفضاء

طارق شوقى

حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم

دير الانبا مقار _أرشفيه

انتحار أحد الرهبان المنقولين من دير أبو مقار

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

عمارة : السيسي جعل مصر شامخة أمام العالم

خافيير أجيري

أنباء عن إيقاف "أجيرى" 5 سنوات

أبو النجا: المثلية مش حرام

الصفحة الأخيرة

أبو النجا : المثلية مش حرام
أبو النجا : المثلية مش حرام

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يدعم الشذوذ الجنسي: مش انحراف ومش حرام

#

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"ترامب"

#

أبو النجا يطالب الإعلاميين بالدفاع عن المثليين

#

تصريح خطير من "أبو النجا" عن المثلية الجنسية

المثلية

ابو النجا

مش حرام

جينات وراثية

دافع الفنان خالد أبو النجا مجددًا عن " المثلية"، وأنها جينات وراثية لانجذاب معكوس، ولابد من فهم خلق الله.

وأضاف أبو النجا في تدوينة له على حسابه الشخصي على "تويتر": المثلية صفة لمن يولد بچينات انجذاب معكوسة لنفس الجنس بدلاً من الجنس الآخر.

وتابع: فهي كما تولد ببشرة سمراء أو شعر أشقر ليست اختيار ولا مرض، وهى صفة لهذه الطبيعة (ولو أنها نسبة صغيرة) وليست الفعل الجنسي بالمناسبة لذلك فهي ليست حرام!

وتابع أبو النجا في تدوينته: إنقاذ حياة شاب مثليي واجب كفاية عك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة
» شاهد.. كيف تدخل "كلب" لإنقاذ قطة من أخرى
» شلل مررى أعلى كوبرى 6 أكتوبر
» شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار
» "ميدو" يكشف سبب بكاء طفل المدرسة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر