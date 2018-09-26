أبو النجا : المثلية مش حرام

26 سبتمبر 2018 - 12:26 م

دافع الفنان خالد أبو النجا مجددًا عن " المثلية"، وأنها جينات وراثية لانجذاب معكوس، ولابد من فهم خلق الله.

وأضاف أبو النجا في تدوينة له على حسابه الشخصي على "تويتر": المثلية صفة لمن يولد بچينات انجذاب معكوسة لنفس الجنس بدلاً من الجنس الآخر.

وتابع: فهي كما تولد ببشرة سمراء أو شعر أشقر ليست اختيار ولا مرض، وهى صفة لهذه الطبيعة (ولو أنها نسبة صغيرة) وليست الفعل الجنسي بالمناسبة لذلك فهي ليست حرام!

وتابع أبو النجا في تدوينته: إنقاذ حياة شاب مثليي واجب كفاية عك.