للوقاية من الكساح وهشاشة العظام عليك بتناول الكاكاو

26 سبتمبر 2018 - 12:37 م

يعتبر الكاكاو مصدرًا غير مباشر للحصول على أنواع محددة من الفيتامينات، حيث توصل علماء من جامعة هاله فيتنبرج ومعهد ماكس روبنر، إلى اكتشاف مصدر جديد لفيتامين "D2 " يمكن الحصول عليه من الكاكاو.

وقام العلماء بتجفيف حبوب الكاكاو تحت أشعة الشمس ليتمكنوا من استخلاص هذا الفيتامين، وأكدوا أن العديد من منتجات الكاكاو، كزبدة الكاكاو والشوكولاتة الداكنة، تحتوي على أكبر كمية من الفيتامينات، بينما تحتوي الشوكولاتة البيضاء على كميات أقل، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ويعتبر فيتامين "D " أحد الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، حيث يؤدي نقصه لأمراض في الجهاز التنفسي والكساح وترقق العظام.

وكان علماء في جامعة لوما ليندا الأمريكية قد توصلوا، في وقت سابق، إلى أن استخدام الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو تحسن مناعة الجسم البشري وتزيد من نشاط الدماغ.