عرض سيارة مارلين مونرو للبيع.. هذا هو سعرها!

26 سبتمبر 2018 - 12:38 م

عُرضت سيارة مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو للبيع في نوفمبر وقد تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار.

والسيارة وهي من طراز فورد ثندربيرد وتعود إلى عام 1956. وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة ست سنوات.

والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة “ليست جزءاً من تاريخ السيارات فحسب ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود”.

وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس انجليس في 17 نوفمبر