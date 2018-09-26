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"هاآرتس":

"البنتاجون" تسحب قواعدها العسكرية من الشرق الأوسط

عرب وعالم

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

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ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت سحب قواعدها العسكرية من الشرق الأوسط، لافتة إلى أن هذه الخطوة اتخذت تزامنًا مع تحرك روسيا الواسع  في سوريا.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها ستنشر نظامها الصاروخي أس -300 في سوريا بعد إسقاط طائرة تجسس روسية ألقي الكرملين باللوم فيها على إسرائيل.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسئولين عسكريين أمريكيين أن "الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط".

وقرر البنتاجون إزالة أنظمة صواريخ من المنطقة الشهر المقبل، وفق تقرير الصحيفة الأمريكية، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها ستنشر نظامها الصاروخي اس -300 في سوريا بعد إسقاط طائرة تجسس روسية كان الكرملين قد ألقي باللائمة فيها على إسرائيل.

وسيتم سحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال"، مضيفا أن خطوة إعادة التوطين تشير إلى تحول في التركيز بعيدًا عن الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وأضاف التقرير نقلاً عن مسئولين عسكريين كبار أن الجيش الأمريكي يركز الآن على التوترات مع الصين وروسيا.

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