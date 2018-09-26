الدولار يسحق الريال الإيرانى

26 سبتمبر 2018 - 12:50 م

قالت وكالة تسنيم للأنباء، إن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الأربعاء وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقالت تسنيم إن الدولار معروض بسعر يصل إلى 170 ألف ريال.

يذكر أن تدهور العملة الإيرانية يأتى فى ظل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووى التاريخى المبرم فى 2015.

وتشهد إيران تقلبات اقتصادية بسبب الصعوبات المالية التى تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى .