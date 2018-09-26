4 رسائل مهمة من "كارتيرون" للاعبى الأهلى

26 سبتمبر 2018 - 12:58 م

وجه باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى، عددًا من الرسائل للاعبي الفريق قبل مواجهة النجمة اللبناني غدًا.

ووفقًا لما نشر بالموقع الرسمي للنادي، قال "كارتيرون": "لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز، لاستكمال المشوار بالبطولة العربية".

وأكمل: "الفوز على النجمة يعد دافعًا معنويًا قويًا قبل لقاء وفاق سطيف فى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا".

وطالب كارتيرون اللاعبين أيضًا بضرورة عدم الانشغال بلقاء وفاق سطيف والتركيز على مواجهة النجمة، وأن نسير بالتوازي على كل الأصعدة، المحلية والعربية وكذلك الأفريقية".

واختتم: "النجمة اللبناني فريق جدير بالاحترام، التعادل سلبيًا في مصر يزيد من صعوبة اللقاء، ولكننا نمتلك رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل".