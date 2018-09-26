مفاجأة سارة من "المالية" للمواطنين.. تعرف عليها

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قرر وزير المالية محمد معيط، خصم 15% على قيمة الفواتير لمستوردي المنطقة الحرة ببورسعيد.

وأكدت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد المصري، أن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزير المالية خلال اجتماع نواب بورسعيد بمنح خصم 20%، من منشور الأسعار رقم 34 لسنة 2015، لمستوردي المنطقة الحرة، ووافق الوزير على خصم 15% على قيمة الفواتير لمستوردي المنطقة الحرة ببورسعيد.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على مذكرة الغرفة للوزير، والتنويه بما تم الاتفاق علية بين الغرفة التجارية ببورسعيد، مع كل من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وهاني دميان، وزير المالية الأسبق، بمنح المستوردين برسم المدينة الحرة ببورسعيد خصم 20%، من منشور الأسعار رقم 34 لسنة 2015، والذين يتقدمون بفواتير ومستندات كاملة تحفيزًا لهم لتقديم مستندات الاستيراد كاملة وسليمة، حيث إنه منذ ذلك التاريخ لم تحدث أية مخالفات.

كما شملت المذكرة المطالبة باستمرار العمل بالمنشور الذي يمنح خصم 20%، على أصناف الملابس الجاهزة، التي ترد برسم المدينة الحرة على كل المناشئ في إطار الحصة المقررة لمدينة بورسعيد.

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