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منظمة خريجى الأزهر: الظواهرى سيلقي مصير الخوارج

الحياة السياسية

خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج
خريجي الأزهر : الظواهري سيلقي مصير الخوارج

عبد القادر وحيد

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«الطيب» يوجه بفتح تحقيق عاجل في أسباب حريق «الحسين الجامعي»

قالت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن تنظيم القاعدة فقد بريقه الخادع في التأثير على الشباب، واستدعاء الأنصار والمتعاطفين من شتى البقاع، بعد الهزائم المتتالية التي مُنيَ بها على يد جيوش المنطقة.

وأضافت المنظمة، التي يرأس مجلس إدارتها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي فى كلمته الأخيرة، التي أصدرتها مؤسسة «السحاب» التابعة للتنظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر بعنوان: «كيف تتم مواجهة أمريكا» - ألقى بالمسئولية الكاملة على أمريكا في تأخر العالم الإسلامي وتخلفه بل واستعماره.

وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الثلاثاء أن الظواهري تناسي هو وأمثاله من الرعناء المفتونين، هم من أعطى لأمريكا وغيرها مبررا أساسيا أمام العالم كله لتخريب بلاد الإسلام وتهديد أمنها بل واحتلالها، والعالم كله يدري من الذي أدخل أمريكا إلى أفغانستان الآمنة، ليتحول أمنها إلى خوف ورعب.

وتابعت في بيانها: إن احتفال «الظواهرى» بأحداث 11 سبتمبر، وحده دال على مدى الخرف الذي وصل إليه هذا التنظيم، وعلى النظرة الحولاء التي يتطلع بها قادته إلى الأمور، وهل كانت 11 سبتمبر إلا فاتحة خراب على العالم الإسلامي، حين أعطت للغرب كله سببًا قويًا لفرض وصايته على دول العالم المسلم، بسبب ثلة من الغوغاء الحمقى الذين قرروا الإقدام على ما لا يرضي الله .

وأشارت، إلى أن الظواهري في كلمته، اتهم حكومات العالم الإسلامي بالعمالة لأمريكا وللصهيونية، بل ويزيد في ذلك ليتهم حكومة مصر وقادتها، على وجه الخصوص، بتلك التهمة البشعة.

وتساءلت المنظمة: كيف يستسيغ هذا المنحرف الأهوج من الإقدام على اتهام قادة مصر بالردة والكفر، متبعًا في ذلك سبيل أسلافه من الخوارج، الذين آل مصيرهم إلى الدمار في الدنيا، ثم يوم القيامة هم من المحضرين، ولسوف يلقى، مثل جزاء سلفه من الخوارج، إن لم يثب إلى رشده ويرجع عن غيه.

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