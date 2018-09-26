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بعد يومين من انتهاء المسابقة..

ملكة جمال أوكرانيا تثير أزمة

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فيرونيكا ديدوسينكو
فيرونيكا ديدوسينكو

منار شديد _وكالات

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2018

ملكة

جمال أوكرانيا

فيرونيكا ديدوسينكو

منظمو مسابقة

كشف أحد منظمي مسابقة ملكة جمال أوكرانيا لعام 2018 عن أن «فيرونيكا ديدوسينكو»، الفائزة باللقب، خرقت قواعد المسابقة عن قصد، في حين تعهدت الفتاة بمكافحة "التمييز".

وأكد الصحفيون أن بعد يومين فقط من انتهاء المسابقة اكتشفوا أن الملكة الفائزة المولودة في العاصمة الأوكرانية، كييف، مطلقة ولها ابن عمره 4 سنوات واسمه ألكسندر، وهذا يتعارض مع قواعد المسابقة الوطنية ومسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في الصين خلال شهر ديسمبر وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ومن أن الواضح أن ديدوسينكو لا تستسلم بسهولة، حيث إنها شكرت جمهورها "الرائع" لدعمها "في هذا الوقت العصيب"، في حين تعهد صديقها الحالي، رجل الأعمال المعروف، جينادي كوروشكا، من خلال حسابه على فيس بوك بإطلاق "معركة لتغيير هذه المفارقة التاريخية"، التي يعتبرها الحبيبان "عنصرية أو قائمة على التمييز".

ومن جانبه قالت «فيكتوريا كيوس»، المديرة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال أوكرانيا: "إنها قصة مؤسفة للغاية. لقد وقعت ديدوسينكو على العقد، ووافقت على شروطه. لقد استهزأت بالقوانين وكذبت علينا، لذا استبعدناها".

وأشارت «كيوس »إلى أن السماح لطالبة الاستثمار والتمويل السمراء، فيرونيكا، بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء أوكرانيا من المنافسة تمامًا.

وأخبر المنظمون ملكة الجمال، «ديدوسينكو»، أنه سيتم سحب الجائزة المالية البالغة 10 آلاف دولار منها، دون المطالبة بتعويض النفقات المدفوعة عليها. كما تم تحديد موعد إعلان الفائزة الجديدة، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر الحالى.

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